Kako je afera na dveh nogah plačevala prijatelju Pogačarju lizing stavbe Nacionalnega preiskovalnega urada Pozareport.si Med 10. julijem in 20. avgustom objavljamo - po naključnem vrstnem redu - 30 raziskovalnih člankov na Požareportu, ki so, vsak v svojem času, v preteklih 22 letih dodobra pretresli Slovenijo in ostajajo pomemben del naše (medijske) zgodovine. Pričujoči teksti so tudi (ne)posredno sprožili začetek konca dveh vlad, povzročili odstope ali zamenjave številnih ministrov in drugih politikov, visokih drža ...

Sorodno