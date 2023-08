Ko Slovenci držijo skupaj, jih Sekulić z užitkom gleda na parketu RTV Slovenija "Vsi bi radi posegli po najvišjih mestih. S to željo in ciljem gremo na svetovno prvenstvo. To je naš motiv," je dejal selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić, ki je z varovanci že na Japonskem.

