Pjongjang trdi, da je ameriški vojak prebegnil v Severno Korejo zaradi rasne diskriminacije RTV Slovenija Ameriški vojak Travis King je 18. julija prestopil iz Južne v Severno Korejo zaradi "nečloveških zlorab in rasne diskriminacije v ameriški vojski," so sporočili iz Pjongjanga in tako prvič javno priznali, da je temnopolti vojak res prebegnil k njim.

