Europark z največ polnilnimi postajami za električna vozila v Mariboru Avto.info V Europarku Maribor že vrsto let stremijo k trajnostnemu poslovanju, kar vključuje tudi skrb za trajnostno mobilnost. Ker se zavedajo pomembnosti prehoda k okolju prijaznejšim rešitvam, so zato pred kratkim že obstoječim desetim polnilnim postajam za električna vozila na vrhnjem parkirišču dodali še pet novih v rdeči medetaži. S postavitvijo e-polnilnic so Europark postavili v središče trajnost...

Sorodno Omenjeni Električna vozila

Europark

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Matjaž Han

Janez Janša

Boštjan Šefic