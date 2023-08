Poplave v severni in osrednji Sloveniji, ki so se začele 4. avgusta 2023 po dolgotrajnejšem močnem nalivu, so povzročile najhujšo naravno nesreče v zgodovini Slovenije. Najhuje prizadeti si še niso opomogli. iz strokovnih krogov medtem prihaja vse več informacij o tem, da bo tako vreme v prihodnosti najverjetneje naš redni spremljevalec.