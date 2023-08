Messi popeljal Miami v finale ligaškega pokala Demokracija Piše: C. R., STA Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je dosegel gol tudi v šestem nastopu za Inter Miami in ekipo s Floride popeljal v finale ligaškega pokala. Šestintridesetletni Messi je po prihodu iz PSG za svojo novo ekipo dosegel že devet golov. Miami je z Messijem kot prerojen. Ekipa je v Chestru v Pensilvaniji dosegla že šesto zmago in si priigrala prvi finale tega novega tekm

Sorodno





Omenjeni Argentina

David Beckham

Lionel Messi

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Bojan Kumer

Luka Dončić

Boštjan Šefic

Janez Janša