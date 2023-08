Manchester City ali Sevilla? Na eni tekmi je vse mogoče 24ur.com Tekmovalna sezona se še ni dobro začela, a je pred nami že prvi evropski klubski vrhunec. V Pireju se bosta za evropsko superpokalno lovoriko udarila otoški Manchester City in andaluzijska Sevilla. Angleži so lani (prvič) osvojili Ligo prvakov, Španci pa so še šestič v zgodovini najboljši v Ligi Evropa. Prenos spektakla iz (predmestja) grške prestolnice od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

