Peterlin zmagovalec plavalnega maratona na Hrvaškem, smrt Avstrijke SiOL.net Sedemnajstletni Kamničan Nik Peterlin je zmagovalec plavalnega maratona Šilo - Crikvenica. Gre za najstarejše in najprestižnejše maratonsko tekmovanje na Hrvaškem, ki se že 113 let odvija na dan mesta Crikvenice in Marijinega vnebovzetja - 15. avgusta -, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Tekmovanje je zasenčila smrt starejše avstrijske plavalke.

