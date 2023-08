Po Harrisonu Fordu poimenovali novo vrsto kače 24ur.com Znanstveniki so v perujskih Andih odkrili novo vrsto kače, ki so jo poimenovali po hollywoodskem igralcu in vnetem okoljevarstveniku Harrisonu Fordu. Igralec, po katerem so že poimenovali vrsto pajka in mravljo, je dejal, da znanstveniki nenehno po njem imenujejo bitja, ki strašijo otroke.

