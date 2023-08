Zaradi "moralnih razlogov" Barbie prepovedan tudi v Kuvajtu in Libanonu RTV Slovenija Svetovno priljubljen film so uradniki prepovedali še v dveh državah, skupno štirih. Napadal naj bi tradicionalne vrednote in pod vprašaj postavljal nujnost zakonske zveze ter oblikovanje družine, pravi libanonski minister za kulturo.

