Proizvajalec montažnih hiš: To možnost predlagamo kot takojšnji ukrep SiOL.net Svetovalci podjetja Marles iz Maribora, ki lahko na mesec izdela več kot 15 montažnih hiš, že aktivno pomagajo pri iskanju rešitev za sanacijo poplavljenih montažnih objektov, so sporočili iz podjetja, ob tem pa dodali: "Marles Hiše Maribor imamo v svojem programu poleg montažnih hiš tudi modularne objekte, ki omogočajo hitro izvedbo, hkrati pa udobno in kakovostno bivanje. To možnost predlagamo kot takojšnji ukrep."

