“Voznik motornega kolesa se je, po prvih zbranih obvestilih sam peljal po avtocesti A5 iz smeri Lenarta proti Murski Soboti in med vožnjo padel po tleh ter na kraju nesreče umrl,” so sporočili iz PU Maribor. Policisti PPP Maribor opravljajo ogled kraja prometne nesreče in o nesreči še zbirajo obvestila. Sam vzrok prometne nesreče bo znan po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih, so še zapisali.