Angležinje z zmago nad Avstralkami v finale s Špankami zurnal24.si Nogometašice Anglije so druge finalistke ženskega svetovnega prvenstva. V Sydneyju so danes premagale gostiteljice Avstralke s 3:1 (1:0) in si zagotovile boj za zmago, kjer se bodo v nedeljo ob 12. uri pomerile s Špankami.

