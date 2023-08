Guardiola usmeril kritiko: To ni prav SiOL.net Danes se bosta za evropsko superpokalno lovoriko pomerila zmagovalec lige prvakov Manchester City in evropske lige Sevilla. Dvoboj ne bo v Kazanu v Rusiji, ampak v Pireju v Grčiji, trener favoritov Josep Guardiola, ki v tem koledarskem letu ne bo več mogel računati na Kevina de Bruyna, pa je pred srečanjem izpostavil brutalnost tekmovalnih urnikov in obveznosti.

