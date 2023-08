Umar: Poleg poplav negotovost za gospodarsko aktivnost še vedno predstavljajo tudi cene energentov Energetika.NET Poleg negotovosti zaradi poplav na gospodarsko aktivnost v Sloveniji vplivajo tudi negotovosti, povezane z inflacijskimi gibanji in učinki zaostrovanja monetarne politike. Prav tako ostaja povečana negotovost, povezana z vplivom cen energentov na proizvodnjo energetsko intenzivnih panog in preskrbo s plinom, ki je odvisna tudi od razvoja dogodkov v Ukrajini, je danes povedala Alenka Kajzer, namestnica direktorice Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

