V Sarajevu jeza zaradi srbskega filma o četnikih Draže Mihailovića RTV Slovenija Sarajevske oblasti so obsodile prikazovanje srbskega filma Heroji Halijarda na 29. Sarajevskem filmskem festivalu, češ da vojna drama poveličuje četnike in vojnega zločinca Dražo Mihailovića. Tudi organizatorji festivala so presenečeni nad projekcijo.

