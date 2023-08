Velika zmaga za Rogliča in Tratnika SiOL.net Kolesarji Jumbo-Visme so v velikem slogu opravili z ekipnim kronometrom v drugi etapi Dirke po Burgosu. Primož Roglič, Jan Tratnik in preostali moštveni kolegi so z 19 sekundami prednosti prehiteli Movistar. Ekipa Bora – hansgrohe je kot tretja zaostala za 29,5 sekunde. Smolo so imeli pri UAE Emirates, ki so veliko časa izgubili zaradi nekonkurenčnosti znotraj ekipe.

