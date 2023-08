Hudourniki, toča in plazovi pustošili po Zrečah #video SiOL.net Območje občine Zreče je danes popoldne zajela močna nevihta s točo in po besedah župana Borisa Podvršnika v pol ure povzročila porast hudournikov in plazove. "Zaradi plazov je zaprtih nekaj cest. Plaz ogroža tudi stanovanjsko hišo," je povedal župan.

