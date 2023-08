Nemška vlada je podprla predlog zakona, s katerim bi legalizirali nakupe in posedovanje konoplje za rekreativno rabo. Če bo zakon sprejet, bo odraslim osebam v Nemčiji omogočil posedovanje do 25 gramov konoplje in gojenje do treh rastlin za osebno rabo. Kljub temu bodo veljale določene omejitve.