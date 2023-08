Moskva po izgonu diplomatov v aktivacijo 'spečih' celic in 'ilegalcev' 24ur.com Moskva se je, potem ko so bili številni ruski diplomati z začetkom vojne v Ukrajini izgnani v domovino, zatekla k bolj tveganim metodam vohunjenja. V Ljubljani živeči argentinski par, mehiško-grški fotograf iz Aten, pa tudi trije Bolgari, ki so jih aretirali v Veliki Britaniji – vsi naj bi bili prikriti ruski vohuni, ki so delovali v skrajno tajnem programu tako imenovanih "ilegalcev".

Sorodno