Morilčev oče: Zagotovo ga ne bom pokopal, naj ga njegovi kriminalni prijatelji 24ur.com Javnost so te dni pretresle srhljive novico o trojnem umoru v Bosni in Hercegovini. Moški je 38-letnico brutalno pretepel in ustrelil, umor pa v živo prenašal prek družbenih omrežij. Nato je ubil še dva moška in tudi to prenašal v živo. Zdaj se je oglasil tudi oče morilca, ki je povedal, da se svojega sina sramuje, in potrdil, da družina ne želi prevzeti njegovega trupla, ki je že pet dni v Memor...

