Kanadski košarkar Jamal Murray je naslednji na seznamu zvezdnikov severnoameriške lige NBA, ki bo izpustil svetovno prvenstvo. To bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Filipini, Japonska in Indonezija. Šestindvajsetletni branilec potrebuje dodaten počitek po dolgi sezoni v NBA, v kateri je z Denver Nuggets slavil naslov prvaka.



