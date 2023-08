28-letnik v Kopru umrl pri padcu s tretjega nadstropja Dnevnik V Kopru je ponoči s tretjega nadstropja padel 28-letnik. Odpeljali so ga v Splošno bolnišnico Izola, od koder so zjutraj sporočili, da je umrl, so sporočili s Policijske uprave Koper. O nesreči so bili obveščeni okoli 3. ure, okoliščine policisti še...

