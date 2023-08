Manchester City po 11-metrovkah osvojil premierni evropski superpokal SiOL.net Nogometaši Manchester Cityja, aktualnega zmagovalca lige prvakov, so osvojili evropski superpokal. V Pireju so po izvajanju 11-metrovk s 6:5 (1:0; 1:1) premagali zadnjega prvaka evropske lige Sevillo in se razveselili četrte lovorike v tem koledarskem letu, prve v novi sezoni. To je prvi evropski superpokal za City.

