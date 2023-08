"Izjemno delo civilne zaščite, gasilcev, humanitarnih organizacij in še mnogih drugih prostovoljcev daje upanje in vliva optimizem. A sanacija domov, podjetij, kmetijskih površin bo dolga in naporna, kako spretna bo vlada pri tem in kako jo bo sposobna izvesti, pa je tisto, kar jo bo, zelo verjetno, dolgoročno definiralo."