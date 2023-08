Roglič, Pogačar, Mohorič in ostali z dražbo dresov za žrtve poplav Primorske novice Sedem slovenskih kolesarjev, ki nastopajo v svetovni seriji, med njimi so med drugimi tudi največji zvezdniki Primož Roglič, Tadej Pogačar in Matej Mohorič, bodo z dražbo svojih dresov pomagali žrtvam poplav, ki so prvi konec tedna avgusta prizadele večji del Slovenije, so sporočili na družbenih omrežjih.

