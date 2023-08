Bezos v spremstvu šestih telesnih stražarjev na večerji v Dubrovniku 24ur.com Jeff Bezos nadaljuje počitnikovanje pri naših južnih sosedih. Očividci so tako imeli priložnost videti, kako je ustanovitelj Amazona v družbi zaročenke in prijateljev ter spremstvu šestih telesnih stražarjev užival na večerji v Dubrovniku v priljubljeni restavraciji z vrtoglavimi cenami. Do tja so se iz okoli pol milijarde evrov vredne superjahte na celino pripeljali z gliserjem.

