Včeraj pomagalo 350 gasilcev Nova24TV Lokalnim gasilcem in občanom v Koroški in Savinjsko-šaleški regiji je včeraj pomagalo odpravljati posledice več kot 350 gasilcev z več kot 90 gasilskimi vozili ter drugo opremo. Pomagali so gasilci Gorenjske, Belokranjske, Severnoprimorske in Mariborske regije. Preberite še: V zadnjih dneh čez mejo vdrlo 1274 nezakonitih migrantov Vključno z včerajšnjim dnem je pri odpravljanju posledic uničujoči ...