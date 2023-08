Večina članov Odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) je na zadnjem zasedanju konec julija menila, da je inflacija v ZDA še vedno previsoka in bi lahko zahtevala nadaljnje zviševanje obrestnih mer, piše v povzetkih razprav, objavljenih to sredo. So pa člani odbora vendarle menili, da se inflacijski pritiski umirjajo, povzetki pa […]