Guardiola: Za sklenitev kroga nam manjka le še ena lovorika 24ur.com Nogometaši Manchester Cityja so precej težje od pričakovanj prišli do svoje nove lovorike v klubski zgodovini. Lanskemu trojčku - sinjemodri so namreč v sezoni 2022/23 osvojili domače prvenstvo, ligaški pokal in elitno Ligo prvakov - so zdaj dodali še Uefin superpokal po zmagi nad vselej neugodno Sevillo. Za sklenitev kroga, kot pravi strateg meščanov Josep Guardiola, manjka le še ena lovorika....

