FOTO: Policisti opravili hišno preiskavo pri 33-letniku, to so odkrili Lokalec.si Na podlagi pridobljenih obvestil so policisti utemeljeno osumili 33-letnika, da poseduje prepovedano drogo (sum kaznivega dejanja po 186. čl. KZ-1). Na podlagi odredbe sodišča je bila 11. 8. 2023 pri 33-letniku iz okolice Kopra opravljena hišna preiskava, na kateri so mu zasegli 8592 g prepovedane droge konoplje in 223 g smole konoplje. Med hišno preiskavo in pridržanjem osumljenega je bila podana ...

