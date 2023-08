Pri Korčuli opazili strupeno tropsko ribo Dnevnik Hrvaški inštitut za oceanografijo in ribištvo je opozoril na vse večje število strupenih rib rdečemorska plamenka (Pterois miles) v Jadranskem morju. Letos so jo večkrat opazili v južnem delu Jadrana, v torek pa so jo ulovili tudi blizu Račišća

