Sever otoka Tenerife v plamenih: 'Požar je ušel izpod nadzora' 24ur.com Na severovzhodu španskega otoka Tenerife je v torek zvečer izbruhnil gozdni požar, ki se je po navedbah oblasti hitro razširil in ušel izpod nadzora. Zaradi požara so doslej evakuirali prebivalce petih okoliških vasi in zaprli več cest. Z njim pa se je v sredo borilo okoli 250 gasilcev ob pomoči 14 letal in helikopterjev.

