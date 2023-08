Poplave prizadele letališče v Frankfurtu - vozni red spremenjen tudi danes RTV Slovenija Letališče v Frankfurtu so v sredo prizadele poplave, zaradi katerih so morali odpovedati 70 letov, številni leti pa so imeli zamude. Upravljavci pozivajo vse potnike, naj tudi danes na letališče pridejo najmanj dve uri in pol pred predvidenim letom.

