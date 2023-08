Iz zbirke Britanskega muzeja izginjali predmeti, en uslužbenec odpuščen RTV Slovenija V Britanskem muzeju so odpustili člana osebja, potem ko se je izkazalo, da so številni predmeti iz muzejske zbirke pogrešani, ukradeni ali poškodovani. Med predmeti, ki jih pogrešajo, so denimo zlat nakit ter dragulji iz poldragih kamnov in stekla.

Sorodno Omenjeni New York Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Marjan Šarec

Zvezdan Martič

Primož Roglič

Aleksander Jevšek