Z oskarjem nagrajeni skladatelj Zimmer skupaj s partnerji v nakup snemalnih studiev BBC SiOL.net Filmski skladatelj Hans Zimmer bo skupaj z več partnerji prevzel snemalne studie britanskega BBC v londonski četrti Maida Vale, kjer so v preteklosti med drugim snemali kultni The Beatles, David Bowie in Beyonce. Višina kupnine zaenkrat ni znana.

