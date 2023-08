Mariborski policisti so bili danes ponoči obveščeni o vlomu v gostinski lokal na območju Maribora. Na kraju je bilo z ogledom kraja kaznivega dejanja in z zbranimi obvestili ugotovljeno, da je storilec iz lokala odtujil menjalni denar. Z navedenim dejanjem je storilec povzročil gmotno škodo, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 5.000 evrov. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so še sporo ...