Začelo se je tudi v "slovenski" skupini, Slovenke odštevajo: Super nasprotnice za uvod Sportal Na 33. evropskem prvenstvu za odbojkarice so se boji začeli tudi v skupini A, v kateri tekmujejo Slovenke. Te so prvi trening na uradnem prizorišču v Gentu opravile popoldan, v petek ob 20. uri pa jih čaka prva tekma. Nasproti jim bodo stale pete z zadnjega EP in bronaste v letošnji ligi narodov Poljakinje. Že danes so se v sklopu skupine A gostiteljice Belgijke pomerile z Madžarkami in zmagale s 3:0. Bolgarke so za drugo zmago s 3:1 premagale Bosno in Hercegovino. Nizozemke, ki so na zadnjem EP končale kot četrte, pa so bile s 3:0 boljše od Špank.

Sorodno