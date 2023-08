Mariborska policija je po prijavi ene od slovenskih bank, ki je zaznala izrazit porast zlorab plačilnih kartic, prijela štiri državljane Romunije, ki so zadnjih 10 dni delovali na območju Ljubljane in Maribora. Sicer so mariborski policisti letos prejeli že več kot 600 prijav spletnih goljufij, pri tem je nastalo več kot 12 milijonov evrov materialne škode.