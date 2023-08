V Ljubljani bo prihodnji konec tedna potekal festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma Grounded. Prek pogovorov s teoretiki, novinarji in zgodovinarji ter glasbenih nastopov bo izpostavil mir kot enega od pogojev za uresničevanje človekovih pravic. V program so povabili goste, ki so na tak ali drugačni način izkušali vojno.