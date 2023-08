Barbie studiu Warner Bros. prinesla rekordni zaslužek v Severni Ameriki 24ur.com Film Barbie režiserke Grete Gerwig je do 15. avgusta v ameriških in kanadskih kinodvoranah zaslužil 537,4 milijona ameriških dolarjev (494,4 milijona evrov), s čimer je postal najbolje prodajani film studia Warner Bros. v Severni Ameriki doslej. Po svetu je Barbie do torka zaslužila 1,2 milijarde ameriških dolarjev (1,1 milijona evrov).

Sorodno