Dvojno veselje Tirška: do evropskega naslova in vozovnice za Pariz 2024 SiOL.net V Rotterdamu, kjer do 20. avgusta poteka prvo večšportno tekmovanje z desetimi evropskimi prvenstvi v različnih panogah parašporta, je do prve medalje prišla tudi Slovenija. Danes je zanjo poskrbel izkušeni strelec Franček Gorazd Tiršek, ki je osvojil zlato z zračno puško stoje. Med desetimi panogami, ki jih je ali pa jih je še gostil Rotterdam, v štirih sodelujejo tudi slovenski športniki.

