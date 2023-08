Zasegli več kot osem kilogramov konoplje Dnevnik Ker so policisti dobili informacijo, da ima 33-letnik iz okolice Kopra prepovedano drogo oziroma da z njo trguje, so na sodišču pridobili dovoljenje za hišno preiskavo. Opravili so jo nedavno in bili uspešni: zasegli so mu natanko 8592 gramov...

