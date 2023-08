V ponedeljek, ki ga je vlada razglasila za dan solidarnosti, za dela prost dan, ko je lahko vsak po svojih močeh pomagal prizadetim v vremenskih ujmah, je bilo na terenu poleg gasilcev, pripadnikov civilne zaščite, vojakov in policistov še približno 12 tisoč prostovoljcev, ki so pomoč ponudili prek aplikacije Poplave 2023. Številka je bila, če prištejemo še tiste, ki so se na teren odpravili sami ...