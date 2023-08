V novi številki Demokracije preberite intervju z Ivanom Molanom, županom občine Brežice: »Težava je, da imamo neoperativno državo!” Demokracija Piše: Vida Kocjan Z Ivanom Molanom, dolgoletnim županom občine Brežice, smo se pogovarjali v petek. Teme so bile poplave, poslovanje občine, črpanje evropskih sredstev, vložitev podpisov za spremembo nekaterih zakonov in žgoča migrantska problematika. Demokracija: Gospod Molan, reki Sava in Krka sta prestopili bregove v brežiški občini in povzročili veliko težav pri poplavni zaščiti naselij Loč ...

