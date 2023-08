Rusija trdi, da je sestrelila ukrajinska brezpilotna letala nad Moskvo in Črnim morjem Primorske novice Ruske sile so minulo noč nad Moskvo in Črnim morjem sestrelile ukrajinska brezpilotna letala, so sporočile ruske oblasti. Razbitine brezpilotnega letala so med drugim padle na moskovski razstavni center. V Kijevu navedb Moskve za zdaj še niso komentirali.

Sorodno



Omenjeni Moskva

Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Josip Iličić

Jernej Vrtovec

Borut Pahor