Reševanje dveletnega dečka, ki je zaužil babičina zdravila Lokalec.si Portal Žurnal poroča, da so včeraj v Italiji reševali dveletnega dečka, ki naj bi zaužil psihofarmak, ki ga je našel pri babici. Drama se je odvijala v Opiju, v majhnem kraju na območju Alto Sangro. “Zdravniki so včeraj za medije sporočili, da je še prezgodaj, da bi lahko trdili, da je izven smrtne nevarnosti, razmišljali so o premestitvi v bolnišnico v Rimu,” še poročajo na Žurnalu. Za otroke so lahko nekatera zdravila smrtno nevarna, zato jih je treba pred njimi skriti ter jim onemogočiti dostop. Preiskava je v teku.

