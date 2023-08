Roglič bo nadzoroval tekmece in branil skupno vodstvo RTV Slovenija Predzadnja etapa Dirke po Burgosu od Santa Gadea del Cida do Pradoulenga je dolga 157 kilometrov. Na trasi so trije ne pretirano težki vzponi, ki pa na koncu vseeno nanesejo več kot 2200 višinskih metrov.

