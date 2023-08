Na stotine požarov pustoši po Kanadi, več kot 20.000 ljudi evakuiranih 24ur.com Iz glavnega mesta kanadskih Severozahodnih teritorij, je na tisoče prebivalcev zbežalo, nekateri so se odpeljali več sto kilometrov daleč, drugi pa so čakali na prosti let, da bi ubežali katastrofalnim požarom, ki pustošijo po državi. Požar se je namreč močno približal mestu Yellowknife, prebivalcem štirih najbolj ogroženih območij pa so odredili evakuacijo.

