V Avstriji je od 12. do 15. avgusta 2023 potekala 4. mednarodna etapna dirka ALPE ADRIA TOUR za mlajše kategorije, na kateri so nastopili tudi naši kolesarji. Najbolj uspešni so bili mladinci, med katerimi je na koncu slavil Jakob Omrzel, na stopničkah je končal še Žak Eržen, ki je bil tretji. Nejc Peterlin je bil 6., Anže Ravbar 7., Vid Murn pa 17. preberite več » ...